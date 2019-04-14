إسرائيل تسحب قواتها التي تم تعزيزها بالقيادة الجنوبية على حدود القطاع

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: "بعد تقييم للوضع جرى صباح اليوم، تقرر سحب كافة القوات التي تم تعزيزها في القيادة الجنوبية على حدود قطاع غزة، إلى مهام التدريب لتحسين الاستعداد".



وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا زال مستعداً للغاية، ويعمل بسرعة وفقاً للحاجة، وتقييم الوضع.



وكان الجيش الإسرائيلي، عزّز قواته قبل أسابيع قليلة على حدود قطاع غزة، بعد تهديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة، بعد إطلاق صاروخ سقط في تل أبيب، أدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين.



رام الله - دنيا الوطنقررت إسرائيل اليوم الأحد، سحب كافة القوات التي تم تعزيزها على حدود قطاع غزة خلال الفترة الماضية.