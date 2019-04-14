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شؤون فلسطينية

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها
رام الله - دنيا الوطن
أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المدرسة الإبراهيمية الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحجة العثور على جسم مشبوه عند مدخلها.

وقال مدير المدرسة حسن اعمر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تم العثور على الجسم المشبوه بالقرب من سلالم المدرسة، فتم إخلاؤها من الطلبة والهيئة التدريسية، وقامت سلطات الاحتلال بأخذ الجسم المشبوه، بعد إغلاق المنطقة بشكل كامل، كونها تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، فكّكت عشر قنابل كان قد ألقاها مستوطنون على المدرسة الإبراهيمية.

وقالت مصادر محلية في الخليل: إن مستوطناً كان قد وضع تلك القنابل المعدة للتفجير.

يشار إلى أن المدارس الجنوبية تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف اخلاء المنطقة من السكان، لتعزيز التوغل الاستيطان.

وتأتي هذه الممارسات من قبل المستوطنين، بهدف إخافة سكان مدينة الخليل، والاستمرار في الاعتداءات "الهمجية" والتي تهدف إلى التهويد وإفراغ المنطقة من سكانها.

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