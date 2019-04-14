بومبيو: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا تضر بـ (صفقة القرن)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الرؤية التي ستطرحها واشنطن للسلام والمسماة (صفقة القرن)، تختلف كثيراً عن نماذج الحل المتبعة حتى الآن.





وقال بومبيو، لقناة (CNN) الأمريكية، إنه لا يرى بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، أي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.





وأضاف بومبيو: "اعتقد أن الرؤية التي سنعرضها للحل تعتبر تغييراً كبيراً عن النموذج المتبع لغاية الآن، لقد كانت لدينا أفكار عديدة طوال 40 عاماً، لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فكرتنا هي عرض رؤية تحوي أفكاراً جديدة مختلفة، خاصة، تحاول إعادة تأطير وإعادة تشكيل مشكلة كانت مستعصية".







وقال بومبيو، إن إدارة ترامب، تريد حياة أفضل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنورداً على سؤال خلال المقابلة التلفزيونية، إن كان يعتقد أن تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية، يمكن أن يلحق ضرراً بالطرح الأمريكي، رد بومبيو: "لا أعتقد".يذكر، أن نتنياهو قال: إنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجياً على جميع المستوطنات، وأنه يأمل بأن يتمكن من القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.