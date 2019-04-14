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دولي

بومبيو: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا تضر بـ (صفقة القرن)

بومبيو: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا تضر بـ (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الرؤية التي ستطرحها واشنطن للسلام والمسماة (صفقة القرن)، تختلف كثيراً عن نماذج الحل المتبعة حتى الآن.

وقال بومبيو، لقناة (CNN) الأمريكية، إنه لا يرى بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، أي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال خلال المقابلة التلفزيونية، إن كان يعتقد أن تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية، يمكن أن يلحق ضرراً بالطرح الأمريكي، رد بومبيو: "لا أعتقد". 

وأضاف بومبيو: "اعتقد أن الرؤية التي سنعرضها للحل تعتبر تغييراً كبيراً عن النموذج المتبع لغاية الآن، لقد كانت لدينا أفكار عديدة طوال 40 عاماً، لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فكرتنا هي عرض رؤية تحوي أفكاراً جديدة مختلفة، خاصة، تحاول إعادة تأطير وإعادة تشكيل مشكلة كانت مستعصية".

وقال بومبيو، إن إدارة ترامب، تريد حياة أفضل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

يذكر، أن نتنياهو قال: إنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجياً على جميع المستوطنات، وأنه يأمل بأن يتمكن من القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.

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