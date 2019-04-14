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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، على الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة د. محمد اشتية.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "هذه الحكومة تلقى دعم غالبية فصائل منظمة التحرير، والمجتمع المدني الفلسطيني، لأن برنامجها كما تحدث أكثر من مرة د. اشتية من أجل تعزيز صمود المواطنين ومواجهة كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الساعية لتهويد القدس، وتوسيع الاستيطان في عموم الضفة الغربية".

وأضاف رأفت: "اشتية قال بوضوح أمس، بأن هذه الحكومة ستنفذ قرارت المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني الخاصة بشأن العلاقة مع إسرائيل من أجل الانفكاك عن دولة الاحتلال الاقتصادي".

وتابع: "هذه الحكومة لقيت دعماً من غالبية فصائل المنظمة التي شاركت كوزراء، أو التي لم تشارك كوزراء، والآن نحن نواجه تحديات كبيرة جداً خاصة فيما يسمى (صفقة القرن) التي ستطرح عما قريب، وكل عناوين الصفقة باتت واضحة".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "الآن المسألة الأساسة، أن المطلوب هو مواجهة السياسة والإجراءات الإسرائيلية سواءً في الضفة الغربية، أو من ناحية تشديد الحصار في غزة، ومواجهة ما يسمى (صفقة القرن)، التي عملياً تطبق على الأرض، وستعلنها علناً الولايات المتحدة، وهذا يستدعي تعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال تطبيق اتفاق القاهرة".

وأعرب رأفت عن أمله من القيادة المصرية، متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة 2017، الذي توقف تنفيذه منذ أن تمت محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج في آذار/ مارس 2018.

وتابع: "يجب الآن متابعة أساليب المقاومة الشعبية لكل ما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية، سواء في القدس أو الضفة أو غزة والولايات المتحدة، باتت شريكة في تكريس هذ الاحتلال للأراضي المحتلة، وسنتابع العمل مع كل أصدقاء الشعب الفلسطيني من أجل اتخاذ قرارات لمواجهة هذه الإجراءات، ومحاولة فرض عقوبات على إسرائيل في المؤسسات الدولية والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي، تشارك به العديد من دول العالم، لوضع آليات لتنفيذ القرارات الدولية".

وأضاف رأفت: "لن تمر (صفقة القرن)، ما دام الشعب الفلسطيني وقيادته لا يتعاطون معها، والمهم الآن إنهاء الانقسام". 

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