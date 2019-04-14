البطش: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على إعلان الحكومة الجديدة برئاسة د. محمد اشتية.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن "الحكومة الجديدة ليست بديلاً لحكومة الوحدة الوطنية".
وتابع: الحكومة الجديدة بهذه المواصفات، مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة، ووقف الاعتقالات للمواطنين".
علّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على إعلان الحكومة الجديدة برئاسة د. محمد اشتية.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن "الحكومة الجديدة ليست بديلاً لحكومة الوحدة الوطنية".
وتابع: الحكومة الجديدة بهذه المواصفات، مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة، ووقف الاعتقالات للمواطنين".
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة اشتية، حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، أمس السبت، وسط معارضة وهجوم من بعض الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركة حماس.
وتقول قيادات في السلطة الفلسطينية: إن الحكومة الجديدة تلقى دعماً من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بغض النظر عن مشاركتها أو لا.
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