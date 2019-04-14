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شؤون فلسطينية

وزير العمل الفلسطيني الجديد يكشف رؤيته لعمل الوزارة بالفترة المقبلة

وزير العمل الفلسطيني الجديد يكشف رؤيته لعمل الوزارة بالفترة المقبلة
عمال فلسطينيون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني الجديد، عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد يوم من الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة د. محمد اشتية.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): "اليوم سنستلم الوزارة من الوزير السابق، وسوف يكون هناك بعض اللقاءات مع الموظفين ومدراء الدوائر من أجل وضع خطة للعمل في هذه الوزارة".

وأضاف: "رؤيتي خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي، تركز في كيفية ودعم صمود العمال، وتوفير فرص عمل لهم من خلال الدعوة للاستثمار، وهذا ما أكد عليه الريئس محمود عباس، من أجل خلق مناطق صناعية وزراعية لتوفير فرص عمل". 

وقال أبو جيش: "هناك قضايا مهمة مثل قانون العمل، والحد الأدني للأجور، وكل ما يتعلق بالعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، وكثير من العمال يتعرضون للموت والاعتداء، سوف نعمل بشكل أساسي على توفير الدعم والقضايا، حتى نعزز صمود المواطن".

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