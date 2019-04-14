أمريكا والبرازيل تدعوان حلفاء فنزويلا لوقف دعم مادورو





وجاء بيان واشنطن هذا في إطار جولة بومبيو في أمريكا اللاتينية التي يختتمها اليوم بزيارة قصيرة لمدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا.

رام الله - دنيا الوطندعت الولايات المتحدة والبرازيل، روسيا والصين وكوبا لوقف دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقال الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عقب مكالمة هاتفية بين الوزير مايك بومبيو ونظيره البرازيلي إرنيستو أراوجو أمس السبت، إن الوزيرين "أكدا ضرورة توقف القوى الخارجية، بما فيها كوبا وروسيا والصين عن دعم نيكولاس مادورو"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأوضح البيان، أن بومبيو وأراوجو اتفقا على مواصلة العمل المشترك على مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، وتداعياتها على دول الجوار.وجدد بومبيو خلال جولته الاتهامات لموسكو بالتدخل في فنزويلا، مدعياً أنها قوة معادية "غزت هذا البلد".من جهتها، أكدت موسكو أن دعمها للحكومة الشرعية في فنزويلا يأتي وفقاً للاتفاقات الثنائية، ولا يخالف القانون الدولي، في حين تعمل واشنطن على تغيير النظام في كاراكاس بالطرق الملتوية، بما فيها التخطيط للتدخل العسكري.