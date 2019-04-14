من جديد.. إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

رام الله - دنيا الوطنانتهكت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، أمس السبت، المجال الجوى اللبناني، بالتزامن مع انتهاك زورق حربي إسرائيلي المجال البحري للبلاد.وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، إن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، طراز (إم كي) قامت مساء ليلة الأحد برحلات استطلاعية على ارتفاعات منخفضة فوق منطقة مرجعيون في جنوب البلاد.ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة اللبانية في بيان قولها: إن "قاربًا عسكريًا للجيش الإسرائيلي، انتهك في 13 نيسان/ أبريل الحدود البحرية للبنان من الساعة 3.38 حتى الساعة 9.40 بالتوقيت المحلي، بالقرب من رأس ألناقورة، بعد أن قطع مسافة 535 مترًا كحد أقصى".