(معركة الكرامة 2) تدخل يومها السابع





وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب، الذي بدأته قيادات الحركة الأسيرة، مساء يوم الاثنين الماضي، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة السجون، بسبب رفضها الاستجابة لمطالبهم.





ويطالب الأسرى المضربون، بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.





كما يطالبون برفع عقوبات جماعية فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.





ويطالب المضربون، بنقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي، وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.

رام الله - دنيا الوطندخلت (معركة الكرامة 2) التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، يومها السابع على التوالي.