السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري بالسودان

رام الله - دنيا الوطنرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أنها خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها: إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق، وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية.وأكدت الإمارات دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان، وفقاً لوكالة (وام).وأعربت الإمارات عن تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة، وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان، والحفاظ على الوحدة الوطنية.جاء ذلك، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، تأييدها لخيارات الشعب السوداني، وخطوات المجلس العسكري الانتقالي.وقال بيان بثته القنوات السعودية، إن المملكة "تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي"، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأضاف البيان، أن المملكة، "تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".