ليبرمان يطمع: أريد الجيش والداخلية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أنه بعد أن أعلن جميع الشركاء الطبيعيين، أنهم سيوصون بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، بقي، كما في كل حملة انتخابية تقريبًا، موضوع أفيغدور ليبرمان.ويشير رئيس فريق التفاوض في حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، إلى النقاط الرئيسية التي يطالب بها حزبه، بما في ذلك الحسم مقابل حماس، بالإضافة إلى تحدٍ للعضو المخضرم في الحكومة أرييه ديري، لأن "حقيبة الداخلية تهمنا أيضًا"، حسب أقوال فورير.وقال فورير: "ستكون هذه مفاوضات صعبة، ولدينا بعض القضايا الأساسية التي سنفاوض عليها، تسلم حقيبة الجيش هو المشكلة الصغيرة، فالسؤال هو ما هي السياسة الأمنية التي سنقودها هناك. لن ننضم إلى حكومة تقرر التوصل إلى اتفاق مع حماس، وإنما الحسم ضد حماس، وسيتعين علينا التحدث عن قضية الأسرى والجنود المفقودين في كل مرة نتحدث فيها عن القضايا الإنسانية. كما سيتعين علينا التحدث عن قانون التجنيد".وكرر فورير المطلب الذي طرحه حزبه خلال الحملة الانتخابية وقال: "باستثناء حقيبة الجيش، فإن حقيبة الداخلية تهمنا أيضًا"، مضيفًا "كما يجب التعبير عن مسألة فحص الحمض النووي للمهاجرين من الاتحاد السوفيتي.".ورفض فورير تماماً الحديث عن لقاء بين ليبرمان ولبيد في الخارج والتنسيق بينهما، وقال: "هذا هراء تام. كل ذلك مجرد تكهنات. في يوم الاثنين، سيعود ليبرمان إلى إسرائيل، وستجتمع الأمانة العامة واللجنة المركزية للحزب، وتعلن من الذي سنوصي به أمام الرئيس".ورفض فورير الإعلان بأن الحزب سيوصي بنتنياهو، ولكن من ناحية أخرى قال: "من الواضح أننا لن نجلس مع غانتس وغباي وزاندبرغ. إنهم ليسوا فنجان الشاي خاصتنا. لا أدري ما سيحدث، ففي آخر مرة تحدثوا فيها عن الملفات والسياسة، لم ننضم إلى الحكومة في بدايتها، فقط في منتصف الولاية، وفي النهاية عندما اتجهت الحكومة إلى مكان خطأ، تركناها".