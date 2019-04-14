الرئيس الفنزويلي: قوات الدفاع الشعبي ستُصبح جزءاً من القوات المسلحة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو: إن قوات الدفاع الشعبي في البلاد، ستصبح جزءاً من القوات المسلحة الفنزويلية.وأضاف مادورو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "قائدنا تشافيز كان يحلم بقوات دفاع شعبي قوية وعظيمة، ستحصل هذه القوات على صفة دستورية، تصبح بموجبها جزءاً من القوات المسلحة للبلاد"، مشيراً إلى أنه تجري حالياً مراجعة التشريعات لتحقيق هذا الدمج.وأكد الرئيس الفنزويلي، مرة أخرى، أنه يسعى إلى زيادة عدد عناصر قوات الدفاع الشعبي، حتى تبلغ ثلاثة ملايين بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مذكراً أن العدد الحالي لهذه القوات وصل إلى مليونين و100 ألف فرد.وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة، تشهدها فنزويلا، تفاقمت بشكل خطير في كانون الثاني/ يناير مع خروج مظاهرات للمعارضة، تدعو لرحيل مادورو، ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه، رئيساً مؤقتاً للبلاد.