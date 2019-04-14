ريفلين يَرد على الرئيس البرازيلي: لم يُخوّل اليهود أحدًا للصفح عن المحرقة

رام الله - دنيا الوطنانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس السبت، الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو، الذي قال: إنه يمكن الصفح على المحرقة، ولكن لا يمكن نسيانها.وقال ريفلين على تويتر "لن نسامح أو ننسى أبدًا، لن يأمر أحد الشعب اليهودي بالصفح، ولن تشتريه أي مصلحة"، من ناحية أخرى، دافع السفير الإسرائيلي في البرازيل عن بولسونارو، وقال إنه لم يستهتر بمعاناة الشعب اليهودي.وكتب ريفلين: "كل ما فعله العماليق لنا محفور في ذاكرتنا، ذاكرة شعب عريق، لن نسمح أبدًا لأولئك الذين ينكرون الحقيقة أو يحاولون تناسيها، لا من الأفراد أو المنظمات، لا من قادة الأحزاب ولا من رؤساء الدول، الشعب اليهودي سيحمل دائمًا شعار مكافحة معاداة السامية والعنصرية. السياسيون يتحملون واجب وصف الماضي واستكشاف التاريخ، يجب ألا ينتهك أحد مجال الآخر".ورد سفير إسرائيل في البرازيل، يوسي شيلي، على الانتقادات، وقال: إن الرئيس بولسونارو لم يبدِ في أي وقت من خطابه أي إهانة أو عدم مبالاة لمعاناة الشعب اليهودي.ويشار إلى أن شيلي، هو ناشط في الليكود، ويعتبر مقربًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتم تعيينه لهذا المنصب في عام 2017.