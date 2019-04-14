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بالفيديو: رسالة مُفاجئة من نائب صدام حسين للكويت

بالفيديو: رسالة مُفاجئة من نائب صدام حسين للكويت
مشهد من الفيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب لعزت الدوري النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ظهور نادر يتحدث فيه عن غزو الكويت.

وتضمن التسجيل الذي نسب إلى نائب الرئيس العراقي السابق اعتذارا إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن غزوها، معترفا أنها لم تكن يوما من الأيام جزءا من العراق.

وأكد عزت الدوري أن الغزو كان خطأ كبيرا ويتعارض مع عقيدة حزب البعث العراقي.

وأفاد بأن "الكويت ليست جزءا من العراق.. والعراق والكويت جزء من الجزيرة والتي تعتبر جزءا من الوطن العربي الكبير".


ويعد عزت إبراهيم الدوري (المولود عام 1942)، الرجل الثاني في عهد صدام حسين وشغل العديد من المناصب أهمها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 اختفى الدوري وأعلن حزب البعث الحاكم سابقا في العراق، أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام حسين بعد إعدامه عام 2006.

ونسبت للدوري تسجيلات صوتية عدة منذ ذلك الحين، وظهر في تسجيل مرئي يوم 7 أبريل 2012 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث.


 

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