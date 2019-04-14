بالصور: إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر السودانية شمال غزة
خاص دنيا الوطن
أصيب صياد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة بحر السودانية شمال مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن قوات الاحتلال، أصابت الصياد يوسف أمين أبو وردة، بعد إطلاق الرصاص المطاطي عليه، قبالة بحر السوادنية.
وأضاف: أن أبو وردة أصيب بالظهر والرقبة، وحالته متوسطة، حيث نقل إلى المستشفى.
أصيب صياد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة بحر السودانية شمال مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن قوات الاحتلال، أصابت الصياد يوسف أمين أبو وردة، بعد إطلاق الرصاص المطاطي عليه، قبالة بحر السوادنية.
وأضاف: أن أبو وردة أصيب بالظهر والرقبة، وحالته متوسطة، حيث نقل إلى المستشفى.
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