شؤون فلسطينية

بسبب خطأ في أدائه.. الحكومة: سنُعيد اليمين القانونية أمام الرئيس ظهر اليوم

بسبب خطأ في أدائه.. الحكومة: سنُعيد اليمين القانونية أمام الرئيس ظهر اليوم
الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الجديدة، إبراهيم ملحم: إن الحكومة التي يترأسها الدكتور محمد اشتية، ستُعيد أداء اليمين القانونية، ظهر اليوم الأحد، أمام الرئيس محمود عباس.

وأوضح ملحم، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، أن ذلك يأتي إثر الجدل بوجود خطأ مطبعي في نص القسم الذي أداه أعضاء الحكومة.

وأكد ملحم، أن اليمين سقطت منه جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة (35) من القانون الدستوري، بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".

والقسم الصحيح هو: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).

وأضاف: "حرصاً من الرئيس محمود عباس على منع اللبس بهذا الموضوع، فقد طالب بإعادة أداء اليمين الدستورية بعد تصحيح الخطأ المطبعي، إذ سيكون أداء اليمين، في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم".

وكانت حكومة الدكتور محمد اشتية، أدت اليمين القانونية مساء السبت، أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

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