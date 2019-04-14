اصابة فتى بالخليل بعد الاعتداء عليه بالضرب من جنود الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء السبت، فتى بجروح وكسور نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على حاجز بتل ارميده بالخليل.وأفادت مصادر طبية، بأن الجنود على حاجز بتل ارميده اوقفوا الفتى يوسف بسام أبو عيشة (15 عاما) وهو من سكان المنطقة، واعتدوا عليه بالضرب الشديد بأعقاب البنادق ما ادى الى اصابته.وقامت طواقم الاسعاف بنقله للمستشفى الحكومي بالخليل، وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص لتفريق سكان المنطقة الذين تجمعوا في المكان.