الشرطة تقبض على شخص بحوزته قطع نقدية اثرية في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنالقت الشرطة اليوم القبض على شخص وضبطت بحوزته قطع نقدية أثرية ومبلغ مالي يشتبه انها حصيلة بيع قطع أثرية في مدينة الرام شمال القدس.وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وخلال عمل دورية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس اشتبهت بتحركات شخص في مدينة الرام، وبتفتيشه عثرت بحوزته على 10 قطع نقدية أثرية تعود لعصور مختلفة بالإضافة الى مبالغ مالية من فئات مختلفة يشتبه ان تكون حصيلة قيامه ببيع قطع نقدية أثرية في المنطقة.واكد البيان، ان الشرطة اوقفت المشتبه به تمهيدا لإحالته والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولاً.