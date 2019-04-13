معهد الأمل للأيتام: الأطفال الايتام بغزة يعيشون واقع مرير تحت الحصار

رام الله - دنيا الوطنقال محمد المجدلاوي، أمين سر جمعية معهد الأمل للأيتام في قطاع غزة، إن الأطفال الايتام في فلسطين يعيشون واقع مرير تحت وطأة الحصار الإسرائيلي، لافتًا إلى انهم يعانون صحيًا واجتماعيا واقتصاديًا.وأضاف المجدلاوي، لقناة الغد، أن أعداد الأطفال الايتام جراء الحرب على غزة تخطت الآلاف والاعداد في تزايد مستمر، موضحًا أن القطاع الأهلي والحكومي متكاتفان لتقديم الدعم النفسي والمادي للأطفال.وأشار أمين سر جمعية معهد الأمل للأيتام في قطاع غزة، إلى أن الحصار الإسرائيلي يمنع وصول المعونات والتبرعات للأيتام.يذكر أن مئات الأطفال يعانون من نقص الخدمات المقدمة لهم خاصة الدعم الاجتماعي والنفسي، لذلك يبقى التركيز على الجانب المادي من أهم الأولويات التي تسعى لها المؤسسات الداعمة لهذه الشريحة.