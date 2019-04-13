الحكومة تعيد أداء اليمين غدًا أمام الرئيس بسبب خطأ دستوري بالقسم

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر فلسطينية، أن رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء حكومته سيعيدون قسمهم أمام الرئيس محمود عباس مرة أخرى، التزامًا منهم بتصحيح الخطأ القانوني الذي وقعوا فيه في حلف اليمين الذي تم مساء السبت.وأكد المحامي نائل الحوح، أن رئيس الوزراء محمد اشتيه اتصل به هاتفيًا و"أقرّ بالخطأ الدستوري الذي وقع فيه"، وفق وكالة وطن.وقال حوح "أكد لي دولة رئيس الوزراء أنه واعضاء حكومته سيجتمعون يوم غد في الساعة الثانية والنصف وسيعيدون قسم اليمين أمام الرئيس".يشار إلى أنه بعد دقائق من إلقاء رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين القانوني امام الرئيس، أثير الكثير من الجدل حول اقتطاع جزء من نص قسم اليمين المتعلق بالمادة 35 من القانون الدستوري، حيث تم اجتزاء جملة من المادة تخص قسم الوزراء المكلفين ورئيسهم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".