عريقات يشكر حكومة الحمد الله ويبارك لحكومة اشتية حصولها على الثقة







رام الله - دنيا الوطن‏تقدم الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأحر التهاني، للدكتور محمد اشتية، وأعضاء حكومته، على الثقة الغالية التى منحهم إياها الرئيس محمود عباس، معرباً عن ثقتي بأنكم سوف تكونون على قدر المسؤولية، ومعاً إلى الحرية والاستقلال لدولة فلسطين.كما تقدم عريقات بأسمى أيات الشكر والتقدير للدكتور رامي الحمد الله وأعضاء حكومته على الجهود التى بذلوها، خدمة لدولة فلسطين وشعبها، حيث خدمتم بأمانة وشرف، وسوف يُسجل لكم التاريخ ذلك.