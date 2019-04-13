المالكي: نَرفض التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها





واعتبر المالكي التحذيرات الأمريكية المتكررة للمحكمة الجنائية الدولية تهديداً للنظام الدولي المتعدد الأطراف، ولجميع مؤسسات القانون الدولي، وخاصة للعدالة الجنائية الدولية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية، وأعضاءها لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على استقلالية، وتكامل عمل المحكمة، بما في ذلك من خلال عقد جلسة خاصة لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن؛ لنقاش قضية التهديدات، وأثرها على أدوات العدالة الدولية.



وأكد المالكي، أن هذه التهديدات، تأتي في إطار التغطية المتواصلة على الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبدعم من الإدارة الأمريكية، لأن هذه المؤسسات

تعمل على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ولأن المحكمة الجنائية الدولية، واحدة من أهم المؤسسات التي لا تخضع للفيتو الأمريكي، وتخضع فقط لنزاهة واستقلال المدعية العامة، وقضاة المحكمة.



وشدد على ضرورة الحفاظ الجماعي على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة مستقلة، وشفافة، وذات مصداقية، وكأهم مؤسسة للعدالة الجنائية الدولية، باعتبارها الملاذ الحقيقي للضحايا، والشعوب التي تعرضت للجرائم والعنف والإرهاب، وهي إحدى أهم طرق انصاف الضحايا من الجرائم، بما فيها تلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الأجنبي، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، الذي يرتكب الجرائم مستخدما السلاح الأمريكي، والدعم السياسي من الإدارة الأمريكية الحالية التي تمارس البلطجة ضد المنظومة الدولية، والآن تمارسها ضد واحدة من أهم مؤسسات القانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية.



وطالب المالكي الإدارة الأمريكية الحالية بالتوقف عن هذه الممارسات اللاأخلاقية، قائلاً: "إن العالم الحديث لن يقبل بتقويض منظومته للعمل المتعددة الأطراف، والنظام الدولي

القائم على القانون، كما لن يقبل بالبلطجة، والتسلط والتنمر الأمريكي ضد أي من مؤسسات الشرعية الدولية".





وأضاف: "إن دولة فلسطين، ستقف جنباً إلى جنب مع مجموع الدول؛ للدفاع عن العدالة الدولية ومؤسساتها، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية".

رام الله - دنيا الوطنعبر د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، عن رفضه الشديد للتهديدات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقضاتها والعاملين فيها، وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه التهديدات، وأخذ مواقف ضدها.