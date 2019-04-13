الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة بضواحي القدس



وأكد البيان، بأن الشرطة، أوقفت المشتبه بهما الاثنين، تمهيداً لإحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخصين أحدهما مطلوب، وهو من ذوي السوابق بتجارة وتعاطي المخدرات، وضبطت بحوزته مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع الهيروين في ضواحي القدس.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس، وخلال متابعة لأحد أبرز المطلوبين بقضايا تجارة المواد المخدرة في ضواحي القدس، تمكنت اليوم من القبض عليه، وسائق المركبة الذي كان برفقته، والذي حاول دهس أفراد الشرطة، والفرار؛ إلا أنهما وقعا في قبضة الشرطة، وعُثر بحوزة الشخص المطلوب 4 أكياس صغيرة بداخلها مادة يشتبه أن تكون من نوع الهيروين المخدرة، بلغ وزنها 12.7 غم.