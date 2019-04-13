شؤون فلسطينية

الخارجية: تهديدات ترامب لن تعفي الجنائية الدولية من محاكمة قتلة الطفل أبوشلوف

الخارجية: تهديدات ترامب لن تعفي الجنائية الدولية من محاكمة قتلة الطفل أبوشلوف
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف 15 عام وواقع عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.

واعتبرت الوزارة هذا التنكيل الدموي بأبناء شعبنا امتدادا لعقلية بلطجة القوة المنفلتة من اي قانون ومبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين، تلك العقلية الاستعمارية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني والاستهانة بها، وتتعامل معه كهدف للتدريب والرماية. 

وقالت الوزارة: "تحول جنود الاحتلال بالفعل إلى آلات قتل متحركة، كترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي بات تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وهو ما حول أيضا جنود الاحتلال وعناصر المستوطنين المتطرفة الإرهابية إلى عصابات إجرام وارهاب منظمة ومتجولة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وعلى بوابات وحواجز الموت في مداخل المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حصل بالأمس في قرية بورين جنوب غرب نابلس".

واضافت: "هذا التصعيد في عمليات الإعدام خارج القانون ضد أبناء شعبنا ودون أي مبرر يستمد التشجيع والغطاء والحصانة أيضا من مواقف الرئيس الأمريكي ترامب وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية، وكأنه يصدر مزيدا من أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين، ويحرمهم في ذات الوقت من الشكوى امام المحاكم الدولية المختصة، في أكثر المواقف والسياسات المعادية لشعبنا تطرفا".

وطالت الخارجية، مجلس الأمن الدولي بالدفع عن نفسه وحماية دوره في القيام ومسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والخروج عن صمته اتجاه الإعدامات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.  من جانبها، ستواصل الوزارة متابعة جميع ملفات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون لوضع الجنائية الدولية للقيام بواجباتها في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

المالكي: نَرفض التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها

المالكي: نَرفض التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة بضواحي القدس

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة بضواحي القدس

الأسرة الرياضية بغزة تتضامن مع الأسرى في (معركة الكرامة 2)

الأسرة الرياضية بغزة تتضامن مع الأسرى في (معركة الكرامة 2)

رحّب بتشكيل الحكومة.. ملادينوف: الوحدة والانتخابات ضرورية للمصالحة

رحّب بتشكيل الحكومة.. ملادينوف: الوحدة والانتخابات ضرورية للمصالحة

المتحدث باسم الحكومة الجديدة: سيندم أي فصيل يتخلف عن هذه اللحظة التاريخية

المتحدث باسم الحكومة الجديدة: سيندم أي فصيل يتخلف عن هذه اللحظة التاريخية

مصرع طفل دهساً ببلدة ترقوميا غرب الخليل

مصرع طفل دهساً ببلدة ترقوميا غرب الخليل

عريقات: الاحتلال يُعيق الوصول للقدس بإجراءاته واضطهاده للشعب الفلسطيني

عريقات: الاحتلال يُعيق الوصول للقدس بإجراءاته واضطهاده للشعب الفلسطيني

النيابة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي التاسع

النيابة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي التاسع

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

المالكي: نَرفض التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها

المالكي: نَرفض التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة بضواحي القدس

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة بضواحي القدس

الخارجية: تهديدات ترامب لن تعفي الجنائية الدولية من محاكمة قتلة الطفل أبوشلوف

الخارجية: تهديدات ترامب لن تعفي الجنائية الدولية من محاكمة قتلة الطفل أبوشلوف

الأسرة الرياضية بغزة تتضامن مع الأسرى في (معركة الكرامة 2)

الأسرة الرياضية بغزة تتضامن مع الأسرى في (معركة الكرامة 2)

مصرع طفل دهساً ببلدة ترقوميا غرب الخليل

مصرع طفل دهساً ببلدة ترقوميا غرب الخليل

عريقات: الاحتلال يُعيق الوصول للقدس بإجراءاته واضطهاده للشعب الفلسطيني

عريقات: الاحتلال يُعيق الوصول للقدس بإجراءاته واضطهاده للشعب الفلسطيني

النيابة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي التاسع

النيابة تختتم فعاليات مؤتمرها السنوي التاسع

المكتب الحركي للصحفيين يتطلع لتسهيل عمل الصحفيين عبر حكومة اشتية

المكتب الحركي للصحفيين يتطلع لتسهيل عمل الصحفيين عبر حكومة اشتية

منوعات

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: &#34;إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة&#34;

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: "إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة"

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

طليقة جوني ديب &#34;تفضحه&#34; بهذه الصور

طليقة جوني ديب "تفضحه" بهذه الصور

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه &#34;نكتة&#34; وفاته

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه "نكتة" وفاته

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

أنغام تتخلص من لقب &#34;ضرة&#34; رسمياً

أنغام تتخلص من لقب "ضرة" رسمياً

&#34;فين البطانة ياطاهرة&#34;.. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

"فين البطانة ياطاهرة".. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

عربي

قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية

قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية

المجلس العسكري الانتقالي السوداني يُصدر بياناً جديداً حول الأوضاع الميدانية

المجلس العسكري الانتقالي السوداني يُصدر بياناً جديداً حول الأوضاع الميدانية

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس