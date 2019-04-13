الأسرة الرياضية بغزة تتضامن مع الأسرى في (معركة الكرامة 2)

رام الله - دنيا الوطننظمت اللجنة الأولمبية الفسطينية، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية على أرض ملعب اليرموك، تضامناً مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، الذين يخوضون (معركة الكرامة 2).وشارك في الوقفة لفيف من الشخصيات الرياضية، وعدد من الكوادر الوطنية، والعشرات من لاعبى ولاعبات الأندية في قطاع غزة من مختلف الاتحادات الرياضية.وبدأت الوقفة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها السلام الوطني الفلسطيني، ثم كلمة الدكتور أسعد مجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، كما تم إطلاق الحمام في ساحة الملعب، كرمز للسلام والحرية في العالم.وأكد المشاركون، على ضرورة مساندة ودعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمه المقترفة بحق الأسرى، وأبناء الشعب الفلسطيني.والمشاركون في الفعالية، هم: اتحاد كرة القدم، واتحاد السلة، واتحاد الكراتيه والتايكواندو، ونادي غزة الرياضي، واتحاد الدراجات الهوائية، والكشافة، واتحاد السباحات، والرياضات المائية.