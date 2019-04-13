رحّب بتشكيل الحكومة.. ملادينوف: الوحدة والانتخابات ضرورية للمصالحة





يشار إلى ان الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، قد أدت اليمين القانوني امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

رام الله - دنيا الوطنرحب نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، داعياً الجميع للعمل سوية من أجل السلام والتغلب على الانقسامات الداخلية.وقال ملادينوف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الوحدة والانتخابات ضرورية للمصالحة الفلسطينية.