المتحدث باسم الحكومة الجديدة: سيندم أي فصيل يتخلف عن هذه اللحظة التاريخية

رام الله - دنيا الوطنتحدث الناطق باسم الحكومة الجديدة، إبراهيم ملحم، عن المهام التي وضعت على كاهل حكومته، بعد الإعلان الرسمي عنها، اليوم السبت، وأدائها القسم القانوني، أمام الرئيس محمود عباس.وقال ملحم، في تصريحات تلفزيونية: إن من يطعن بشرعية الحكومة، يغرد خارج السرب، فشرعيتها من الرئيس عباس.وأضاف ملحم: "سيندم أي فصيل يتخلف عن هذه اللحظة التاريخية".يشار إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أدت، مساء اليوم، اليمين القانونية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء، حمل اشتية حقيبتي وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الدينية.