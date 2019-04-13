مصرع طفل دهساً ببلدة ترقوميا غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل في السادسة من عمره مصرعه، مساء اليوم السبت، بعد تعرضه للدهس في بلدة ترقوميا غرب الخليل.وأفادت مصادر، أن الطفل أصيب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى في الخليل إلا أنه فارق الحياة، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).