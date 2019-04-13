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بعد تداول صورة له.. هل تم نقل "البشير" إلى المستشفى؟

بعد تداول صورة له.. هل تم نقل "البشير" إلى المستشفى؟
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، في المستشفى، مُرفقين الصورة بتعليق عن خبر إصابته بوعكة صحية بعد يومين من الإطاحة به من منصبه واعتقاله.

وبعد التأكد من حقيقة الصورة المتداولة، تبيَّن أنها صورة قديمة، تعود لشهر آب/ أغسطس 2014، وتم التقاطها بعد دخول "البشير" مستشفى رويال كير، لإجراء عملية جراحية، وتغيير مفصل في الركبة اليسرى.

صحيفة سودانية، أعلنت في وقت سابق، أن البشير، يخضع للإقامة الجبرية، داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقالت صحيفة (الانتباهة) السودانية، اليوم السبت، إنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري.

وأكدت الصحيفة، أن "اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكرياً، يقومون حالياً بحراسة مقر إقامته الجبرية، داخل أسوار القيادة العامة للجيش".

وأضافت: "المفتش العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر في الجيش، ذهبوا إلى البشير، فجر أمس الأول، الخميس، في مقر إقامته، حيث وجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة، يستعد لأداء صلاة الصبح".

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