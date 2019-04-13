(الليكود) يرفض التحالف مع غانتس لأنه تجاوز الخط الأحمر

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن حزب (الليكود) أوضح، أنه "لا توجد فرصة للتحالف مع بيني غانتس بعد ما فعله مؤخرًا".ويتهم الحزب غانتس، بأنه قام خلال الحملة الانتخابية بوصف نتنياهو بأنه "خائن" وأن "هكذا اتهام يمثل خطًا أحمر لا يمكن السكوت عليه".وقال مسؤولون في (الليكود) تحدثوا مع نتنياهو، بعد الفوز في الانتخابات: إنه أخبرهم عدم نيته دعوة غانتس إلى مفاوضات الائتلاف.وقالوا: "لقد تأثر رئيس الوزراء بشدة من حقيقة أنهم وصفوه بالخائن.. يمكن إدارة حملة انتخابية، ويمكن الانتقاد، لكنهم تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء، نتنياهو يقول: إنه بذل كل حياته من أجل أمن إسرائيل، منذ أيامه في (سييرت ماتكال) إلى فترة رئاسته للوزراء، والقول إنه "خائن" هو وقاحة، هوس، وشيء لا يمكن تجاوزه".