صراع بين ليبرمان ووزير يميني على وزارة الجيش

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) أنه مع الفهم النهائي بأن بنيامين نتنياهو، سيكون رئيس الوزراء المقبل، وعلى افتراض أنه يستعد لتشكيل حكومة يمينية، أعلن نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان من حزب (يهدوت هتوراه)، أنه يرغب في مواصلة منصبه هذا، في الحكومة المقبلة، مبينًا أنه يعتزم إضافة أموال للجهاز الصحي، في الاتفاقات الائتلافية.وقال ليتسمان: "سنطلب ميزانية إضافية لإضافة أسرة في المستشفيات وزيادة سلة العقاقير، وتدريب العمال الإريتريين في دور رعاية المسنين".وعقدت "لجنة الثمانية" التابعة لأغوداث إسرائيل اجتماعًا في بني براك لتدوين مطالب الحزب، بما في ذلك توفير حل لقانون التجنيد، والوعد بعدم مواصلة الأشغال العامة أيام السبت، والحفاظ على مخصصات الأطفال، وميزانيات المدارس الدينية.وقدّر مصدر في (يهدوت هتوراة) أن ليبرمان يمكن أن يكون "مشكلة" لأنه أعلن بالفعل أنه لن يوافق على إدخال تغييرات على مشروع القانون، ووفقًا للمصدر، "يريد ليبرمان منا أن ندعم مطالبه، لذلك سيتعين عليه دعم مطالبنا"، مضيفاً "أن هناك حلًا لمسألة التجنيد، فهناك موقف يمكن فيه تحقيق الأغلبية حتى من دون ليبرمان، أو بدلاً من ذلك، لسن فقرة التغلب".وفي حزب (الليكود) يستعدون، أيضاً، رغم أن وزراء وأعضاء كنيست يدعون أنه لا يزال من المبكر لأوانه مناقشة توزيع الحقائب لنواب الحزب، ولكن في محادثات مع المقربين، يقوم العديد منهم بتحديد الحقائب التي يريدون تلقيها، فالوزير يوآف غالنت، على سبيل المثال، يعتبر نفسه مرشحًا طبيعيًا لوزير الجيش.ويشك المقربون منه في أن أفيغدور ليبرمان سيحصل على الحقيبة، حتى لو طلبها في مفاوضات الائتلاف، وقالت مصادر قريبة من غالنت: "رئيس الوزراء لا ينسى أن ليبرمان، الذي استقال من الحكومة ثم لم يتوقف عن مهاجمته من الخارج، ليبرمان ليس شخصًا مستقرًا، لقد استقال حتى الآن عدة مرات من مناصبه، ولا يوجد سبب يجعل نتنياهو يمنحه الحقيبة مرة أخرى".