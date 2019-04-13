المكتب الحركي للصحفيين يتطلع لتسهيل عمل الصحفيين عبر حكومة اشتية

رام الله - دنيا الوطنتقدم المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية، بالتهنئة الحارة إلى الدكتور محمد اشتية، بمناسبة أدائه اليمين القانونية، وأعضاء حكومته أمام الرئيس محمود عباس.وتمنى المكتب الحركي، التوفيق للحكومة الجديدة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في ظل المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل التحالف بين الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال ومحاولتهم الالتفاف على حقوقنا المشروعة.وقال المكتب: إنه يتطلع في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور اشتية إلى تسهيل عمل الصحفيين، بما يضمن أدائهم رسالتهم الإعلامية بكل مهنية وإخلاص، وفق القوانين الناظمة، وبما يحقق حرية الرأي والتعبير.