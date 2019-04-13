عدة إصابات إحداها حرجة بإطلاق نار خلال شجار عائلي وسط القطاع

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح، وصفت إحداها بالحرجة مساء اليوم السبت، في إطلاق نار خلال شجار عائلي، قرب إحدى صالات الأفراح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأكد البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، بإصابة كل من (ز، ح)، (46 عاماً) من سكان الزوايدة، في الصدر وحالته خطيرة، و(م، ش)، (16 عاماً) من سكان النصيرات، تحت الإبط، و(س، م)، (56 عاماً) بالقدم، و(م، ش)، (42 عاماً) من سكان النصيرات بالقدم.