أول تعقيب من حركة حماس على إعلان اشتية تشكيلته الوزارية

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة حماس، على الإعلان عن الحكومة الجديدة، والتي تم اليوم السبت، تكليفها رسميًا برئاسة محمد اشتية.وقالت حركة حماس: إن تشكيل حكومة اشتية، يمثل استمرارًا من قبل حركة فتح، لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح فتح، ورغباتها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.وأضافت حركة حماس في بيانها: أن هذه الحكومة تعتبر "انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية"، مشيرة إلى أنها سُتعزز من فرص فصل الضفة عن غزة، كخطوة عملية لتنفيذ (صفقة القرن).وأكدت حماس أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض (صفقة القرن) وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه الفلسطينيين، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.