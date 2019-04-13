شؤون فلسطينية

الحكومة الثامنة عشرة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس.. ورئيس الوزراء يحمل حقيبتي الداخلية والأوقاف

الحكومة الثامنة عشرة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس.. ورئيس الوزراء يحمل حقيبتي الداخلية والأوقاف
رام الله - دنيا الوطن
أدت الحكومة الفصائلية الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، اليمين القانونية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وبدأت المراسم، بقيام محمد اشتية بالقسم القانوني كرئيس للوزراء، وكذلك حمل حقيبتي وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الدينية.

وتبع اشتية في القسم، زياد أبو عمرو، لمنصب نائب رئيس الوزراء، ثم نبيل أبو ردينة، نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للإعلام.

واحتفظ رياض المالكي، بمنصب وزير الخارجية، وشكري بشارة وزيرًا للمالية، وكذلك رُلى معايعة، وزيرة للسياحة.

وتم تكليف محمد الشلالدة وزيرًا للعدل، فيما أحمد مجدلاني، أصبح وزيرًا للتنمية الاجتماعية، وفادي الهدمي، وزيرًا لشؤون القدس، وخالد العسيلي، وزيرًا  للاقتصاد.

كما تم تكليف، اسحاق سدر، وزيرًا للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما وزارة شؤون المرأة كانت من نصيب أمال حمد، وعاصم سالم، وزيرًا للنقل والمواصلات، فيما عاطف أبو سيف، وزيرًا للثقافة، ومجدي الصالح، وزيرًا للحكم المحلي، وتم تكليف محمد زيارة، بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وعاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، ورياض العطاري وزيرًا للزراعة.

وتم تكليف محمود مويس، وزير تعليم عالي وبحث علمي، ومروان عورتاني، وزيرًا للتربية والتعليم، ومي كيلة، وزيرة للصحة، وكذلك، تم تكليف نصري أبو جيش، لرئاسة وزارة العمل، بينما أسامة السعداوي، حمل حقيبة وزير الدولة للريادة والتمكين.

فيما كُلف أمجد غانم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، وإبراهيم ملحم، سيصبح المتحدث باسم الحكومة الثامنة عشرة.

 

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