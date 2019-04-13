شاهد: 80 شابًا "مبتوري الأقدام" يشاركون في بطولة لكرة القدم بغزة

خاص دنيا الوطن - محمد عوضشارك 80 لاعبًا من مبتوري الاقدام في بطولة كرة القدم، صباح اليوم على أرض ملعب فلسطين غرب مدينة غزة، بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدني والرياضي.وقالت سهير زقوت الناطق الإعلامي في الصليب الأحمر في قطاع غزة، إن هذه الرياضة استهدفت 80 لاعبًا مقسمين على خمس فرق، يلعبون للمرة الأولى في مسابقة لكرة القدم، وهذه الرياضة الثانية التي ترعاها منظمة الصليب الأحمر بعد كرة الكراسي المتحركة، بهدف دمج هذه الفئات مع المجتمع، من بين الـ80 لاعب هناك 20 شخص فقدوا اطرافهم خلال المسيرات على الحدود.وعبرت زقوت عن سعادتها لتمكن هؤلاء الشبان باللعب داخل ملعب وسط قطاع غزة وقالت: "هؤلاء اللاعبون، كانوا قبل عام على أسِرة المستشفى بعد اصابتهم عقب مسيرات ما بعد 30 آذار/ مارس العام الماضي، واليوم يوقفون بكل فخر للعب كرة القدم، ومن حق المجتمع أن يحتضهم من جديد".وأكدت زقوت، أن فريق الصليب الأحمر عمل على التأهيل الجسدي والنفسي، اليوم جاء دور الرياضة لدمجهم في المجتمع، وهناك مشاريع اقتصادية ليكونوا دخل لحياتهم ولأسرهم .