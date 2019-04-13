دخول مجموعة سفن روسية بحر الصين الجنوبي

رام الله - دنيا الوطنأعلن العقيد البحري فاديم سيرغا المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي، أن مجموعة سفن روسية تتقدمها سفينة (الأميرال غورشكوف) اجتازت مضيقي ملقا وسنغافورة ودخلت مياه بحر الصين الجنوبي.وقال: "إن المجموعة البحرية توجهت إلى ميناء تشينغداو في شبه جزيرة شاندونغ الصينية لتشارك الجانب الصيني في الـ23 من أبريل الجاري احتفالاته بمرور 70 عاما على تأسيس قواته البحرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار إلى أن المجموعة تضم سفينة الإنقاذ (نيقولاي تشيكر) وسفينة الخدمات اللوجستية متعددة الوظائف (إلبروس)، وناقلة (كاما).وذكّر بأن مجموعة السفن غادرت المياه الروسية في الـ26 من شباط/فبراير الماضي في رحلة دورية زارت خلالها جيبوتي وميناء كولومبو في سيلان، وقطعت أكثر من 11 ألف ميل، ونفذت تدريبات مشتركة في الدفاع البحري واستخدام السلاح الصاروخي.