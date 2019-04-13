المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصدر بياناً جديداً حول الأوضاع الميدانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن حل حكومات الولايات، مؤكداً أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية.وأكد البرهان في بيان أصدره اليوم السبت، أن المجلس الانتقالي يلتزم بفترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى تفضي إلى حكومة مدنية.في السياق ذاته، أعلن البرهان عن وقف إطلاق النار في كل المناطق السودانية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الابرياء.ووجه رئيس المجلس الانتقالي العسكري، التحية لأبناء السودان ولمنتسبي القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية، منوها إلى أن المجلس قرر إلغاء حظر التجوال واطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات، مطالبا المواطنين التعاون والمساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية.