شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يزور مقر مؤسسة "دنيا الوطن" بغزة

الوزير الحساينة يزور مقر مؤسسة "دنيا الوطن" بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المدير العام لمؤسسة "دنيا الوطن"، عبد الله عيسى، ظهر اليوم السبت، في مكتبه بمقر المؤسسة بمدينة غزة، وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة.

وتناول اللقاء، الحديث في عدة قضايا، تخص الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية، وكذلك الشأن الاقتصادي، حيث أكد الوزير الحساينة، على أهمية انهاء الانقسام، واستعادة اللُحمة الوطنية، للتغلب على خطط تصفية القضية الفلسطينية.

كما شدد الحساينة، على ضرورة دعم جهود جمهورية مصر العربية، الهادفة لانهاء الانقسام.

وأكد الوزير كذلك، على أهمية دعم الحكومة الجديدة حتى تُنهي الأزمات التي يُعاني منها المواطن الفلسطيني، متمنيًا السداد والتوفيق للتشكيلة الوزارية.

بدوره، أثنى الأستاذ عبد الله عيسى، على جهود الوزير الحساينة، في منصبه على رأس وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأيضًا دوره الكبير في اعادة اعمار قطاع غزة، والمشاريع التي أقامها الوزير بغزة.




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