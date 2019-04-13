عربي

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة عن اعتقال 180 شخصا وإصابة 83 من عناصرها، وذلك في حصيلة جديدة لمواجهات وقعت أمس الجمعة بين قوات الأمن ومحتجين وسط الجزائر العاصمة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها: "إن مصالح الأمن الوطني سجلت أثناء تدخلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطيا، تعرضوا لاعتداءات عنيفة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت أن عناصرها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال 
المواجهات التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد.

وأكدت الشرطة، ارتفاع عدد الموقوفين إلى 180 شخصا، مشيرة إلى تعرّض إحدى مركباتها للحرق و"تخريب بعض المركبات التابعة للخواص.

وفي وقت سابق أفادت الشرطة بإصابة 27 من عناصرها واعتقال 108 متظاهرين.

وذكرت وكالة (فرانس برس) أن بضع مئات من الشبان المحتجين اعتدوا على عناصر الشرطة ورشقوهم بقنابل الغاز التي أطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي، مضيفة أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات وسط العاصمة بين متظاهرين والشرطة مساء لدى محاولة شرطيين إخراج بعض المتظاهرين من وسط العاصمة في حين تفرق غالبية المحتجين بهدوء.

وكان مئات الآلاف من المحتجين المطالبين برحيل النخبة الحاكمة قد احتشدوا في العاصمة الجزائرية أمس في أول جمعة بعد تسلم عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بالنيابة وإعلانه الـ4 من تموز/يوليو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية.

أخبار ذات صلة

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

سكة حديد تَجمع ما بين إيران ودولتين عربيتين

سكة حديد تَجمع ما بين إيران ودولتين عربيتين

الكشف عن مكان إقامة &#34;عمر البشير&#34;

الكشف عن مكان إقامة "عمر البشير"

مشاهد عجيبة لأسراب &#34;صراصير&#34; تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة

مشاهد عجيبة لأسراب "صراصير" تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

مُواطن جريح و&#34;أصم&#34; قُطع راتبه يُناشد الرئيس عباس: وضعي صعب جداً

مُواطن جريح و"أصم" قُطع راتبه يُناشد الرئيس عباس: وضعي صعب جداً

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج الحدودي جنوب القطاع

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج الحدودي جنوب القطاع

إصابات بانقلاب مركبة على المدخل الجنوبي لجنين

إصابات بانقلاب مركبة على المدخل الجنوبي لجنين

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في &#34;حارة السعدية&#34;

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في "حارة السعدية"

صالح ناصر: الجبهة الديمقراطية سُتراقب عمل حكومة اشتية

صالح ناصر: الجبهة الديمقراطية سُتراقب عمل حكومة اشتية

حواتمة يجري مباحثات سياسية مع رئاسة مجلس الإتحاد الروسي (الشيوخ)

حواتمة يجري مباحثات سياسية مع رئاسة مجلس الإتحاد الروسي (الشيوخ)

الشاب &#34;صافي&#34; يُناشد حسين الشيخ سُرعة نقله خارج غزة بسبب سوء حالته

الشاب "صافي" يُناشد حسين الشيخ سُرعة نقله خارج غزة بسبب سوء حالته

وصفي قبها: الأسرى سيواصلون الإضراب حتى انتزاع كافة حقوقهم

وصفي قبها: الأسرى سيواصلون الإضراب حتى انتزاع كافة حقوقهم

منوعات

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: &#34;إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة&#34;

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: "إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة"

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

طليقة جوني ديب &#34;تفضحه&#34; بهذه الصور

طليقة جوني ديب "تفضحه" بهذه الصور

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه &#34;نكتة&#34; وفاته

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه "نكتة" وفاته

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

أنغام تتخلص من لقب &#34;ضرة&#34; رسمياً

أنغام تتخلص من لقب "ضرة" رسمياً

&#34;فين البطانة ياطاهرة&#34;.. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

"فين البطانة ياطاهرة".. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

عربي

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

ارتفاع كبير في حصيلة المعتقلين والمصابين بالمواجهات في الجزائر

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

سكة حديد تَجمع ما بين إيران ودولتين عربيتين

سكة حديد تَجمع ما بين إيران ودولتين عربيتين

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا