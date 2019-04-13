شؤون فلسطينية

مُواطن جريح و"أصم" قُطع راتبه يُناشد الرئيس عباس: وضعي صعب جداً

مُواطن جريح و"أصم" قُطع راتبه يُناشد الرئيس عباس: وضعي صعب جداً
خليل أبو عصر
خاص دنيا الوطن
أُصيب المواطن جهاد مصطفى أبو عصر ( 35 عاماً) أثناء اجتياح الشجاعية بطلق متفجر في عظمة الساق في القدم الأيسر.

عولج أبو عصر بداية بواسطة جهاز تثبيت خارجي، ورقعة جلدية، قبل أن يعود مجدداً عام 2005 إلى المستشفى بسبب كسر جديد في نفس القدم، فأجريت له عملية تثبيت عظمة القصبة اليسرى بواسطة مسمارين داخليين.

يُعاني أبو عصر من صعوبة في المشي، وآلام لا تُطاق مع تورم في الساق، كما يُعاني - بحسب التقرير الطبي - من التهابات جلدية مُزمنة بعد الإصابة، كما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأصل، فهو أصم، ويُعاني من التهابات مُزمنة خطيرة في الرئتين، ولا يزال يحتاج إلى عمليات جديدة لاستخراج المسامير من قدمه.

ورغم هذه المعاناة التي يعيشها أبو عصر، زادت صدمته في الحياة بعدما تفاجأ بقطع راتبه قبل 3 أشهر.

يُناشد أبو عصر الرئيس عباس أن يُعيد راتبه، ويؤكد أنه لو كان سليماً جسدياً، لقام بالبحث عن عمل واستغنى عن الراتب، لكن وضعه صعب خاصة أنه يعيش بأطفاله الأربعة في غرفة ضيقة في منزل العائلة.

للتواصل / 0599905416




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