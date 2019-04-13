اشتية: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم ونحاول إيجاد التوازن فيها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء المكلف، د.محمد اشتية: إن الحكومة الجديدة، ستؤدي مساء اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس محمود عباس.وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أن "هناك محاولات لإيجاد التوازن في الحكومة الجديدة، وحركة فتح جزء أساسي فيها".وتابع: "الفصائل غير المشاركة في الحكومة قد يكون لها تأثير من خارجها ويعول عليها".