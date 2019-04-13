وزارة التنمية بغزة تُعلن موعد انتهاء التسجيل للأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن انتهاء التسجيل لتحديث البيانات للأسر الفقيرة عبر الرابط المنشور على صفحتها، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16/4/2019.وأوضحت الوزارة، أن شروط التسجيل للمواطنين، بأن يكون ذكراً متزوجاً، ولا يعمل، وغير مستفيد من الشؤون الاجتماعية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وأن تكون الزوجة عاطلة عن العمل، ولا تكون مستفيدة من الشؤون الاجتماعية، وليس لها سجل تجاري، والأرملة أو المطلقة بنفس الشروط السابقة.وأشارت إلى أن التسجيل في هذه الخدمة لتحديث بيانات الأسر الفقيرة فقط، وغير مرتبط بمساعدة معينة، كما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.