شؤون فلسطينية

إصابات بانقلاب مركبة على المدخل الجنوبي لجنين

إصابات بانقلاب مركبة على المدخل الجنوبي لجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة ظهر السبت، إثر حادث سير وقع على المدخل الجنوبي لمدينة جنين.

وقال شهود عيان: إن الحادث نجم عن انقلاب مركبة في منطقة جنات على المدخل الجنوبي لجنين، مبينة أن أضرارًا بالغة لحقت بالمركبة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرازي لتلقي العلاج، وأشاروا إلى أن حالة المصابين بالحادثة مستقرة.

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