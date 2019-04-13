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7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس

7 آلاف عائلة نازحة في طرابلس
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر عسكري ليبي في القيادة العامة للجيش الليبي، أن 7000 عائلة نزحت من المناطق التي تشهد اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر العسكري، وفق (روسيا اليوم): إن هناك 7000عائلة نازحة من المناطق، التي تشهد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، مشيراً إلى أن "عدد القتلى من قوات الوفاق، وصل إلى 31 قتيلاً و56 جريحاً".

وأوضح، أن حدة الاشتباكات كانت في منطقتي عين زارة والسواني جنوب وشرقي طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي، وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، استخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة متنوعة، بالإضافة إلى طيران حربي.

وأضاف المصدر، أن "حدة الاشتباكات دارت في منطقتي السواني و عين زارة، واستخدمت خلالها أسلحة، 106 وهاوزر وغراد والطيران الحربي"، وأكد على أن "الأوضاع الإنسانية في منطقة السواني غير آمنة، وتشهد عين زارة حالات نزوح جماعي، بالإضافة إلى القذائف العشوائية، التي حصدت أرواح العديد من المدنيين".

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، أعلنت في وقت سابق، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

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