صالح ناصر: الجبهة الديمقراطية سُتراقب عمل حكومة اشتية

قال صالح ناصر، مسؤول مكتب الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة: إن حزبه سيراقب عمل حكومة رئيس الوزراء المُكلف، محمد اشتية، على الرغم من أن الجبهة لا تشارك في تلك الحكومة.وأضاف ناصر لـ"دنيا الوطن"، أن الديمقراطية، ستراقب الخطوات الحكومية الجديدة، وتطبيق القرارات المطلوبة منها، وهي القرارات التي عجزت الحكومات السابقة من تنفيذها، بما في ذلك منظمة التحرير، متابعًا: "نحن لم نُشارك في هذه الحكومة، لأننا نُريد حكومة وحدة وطنية، انتقالية، تُحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وتستعيد وحدة النظام السياسي، إضافة لرسم استراتيجية بديلة لاتفاقية أوسلو.وأوضح ناصر، أن قضية إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، جاءت في وقت مهم، ولا بد من مناصرة شعبية ورسمية وفصائلية لهم، مشيرًا إلى أن الفصائل، أخذت وعودات مصرية بأن كافة الإجراءات بحق الأسرى، ستُرفع.