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دولي

هذه اللوحة بشرية.. تضامن غير تقليدي مع ضحايا إرهابي نيوزيلندا

هذه اللوحة بشرية.. تضامن غير تقليدي مع ضحايا إرهابي نيوزيلندا
توضيحية
تجمع آلاف الباكستانيين الذين ارتدوا الأبيض في جانغ (وسط باكستان) لتشكيل صورة عملاقة لمسجد النور في كرايستشرتش في نيوزيلندا، حيث قتل إرهابي عشرات المصلين في آذار/مارس.

وتظهر مشاهد صورت بطائرة مسيّرة رجالاً يلبسون الرداء التقليدي ويقفون في حقل أخضر فيما كتبت مجموعة أخرى بأجسادها عبارة "الإسلام سلام".

ووضع علمان ضخمان لباكستان ونيوزيلندا على العشب على مسافة أمتار قليلة من المشاركين. وعلى لافتة طويلة كتب "تضامن من باكستان مع شهداء كرايستشرتش".

وقال شهيب زاده سلطان أحمد علي رئيس المعهد الإسلامي وهو المنظمة غير الحكومية وراء المبادرة "يحمل المشاركون في التجمع اليوم رسالة إلى العالم بأسره بأن الإسلام هو دين سلام".

وأوضحت هذه المنظمة أن 20 ألف شخص شاركوا في النشاط.

وقد وجهت إلى الإرهابي برانتن تارنت وهو أسترالي في الثامنة والعشرين ينادي بتفوق البيض، تهمة قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين في هجومين إرهابيين نفذهما على مسجدين في نيوزيلندا في 15 آذار/مارس الماضي.

وقضى غالبية الضحايا في مسجد النور وكان تسعة منهم من أصل باكستاني.

وقال نور حسن أحد المشاركين في الحدث لوكالة فرانس برس "لقد عملنا بجهد كبير لتحقيق هذا المجسم. كان الأمر ممتعاً وكنا مستعدين أن نبقى طوال النهار".


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