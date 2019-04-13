الشاب "صافي" يُناشد حسين الشيخ سُرعة نقله خارج غزة بسبب سوء حالته

رام الله - دنيا الوطنناشد الشاب محمد ديب صافي (26 عاماً) وزير الشئون المدنية حسين الشيخ بتعجيل إجراءات التنسيق لخروجه للعلاج بمستشفيات الضفة الغربية.وقال الشاب صافي أن حالته تزداد سوءاً كل لحظة.ونوه صافي أن الرئيس عباس أوعز بتعليماته أن يتم علاجه بالخارج، لكنه يلتمس التعجيل في التنسيق حتى لا يفقد بصره تماماً.