البطراوي: لا خلايا سرطانية في عينات فحوصات اللواء الرجوب

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد البطراوي، اليوم السبت، أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أنهى الفحوصات الطبية، حيث تبين أنه لا توجد أية خلايا سرطانية في العينات التي تم فحصها.يذكر، أن الرجوب، قد عاد إلى فلسطين، بعد إجرائه الفحوصات الطبية.