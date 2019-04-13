بلدية غزة: حصلنا على تمويلٍ لخط كهرباء سيقضي تماماً على تلوث البحر





وقال: تكلفة المشروع مليون و200 ألف دولار والإجراءات التنفيذية انطلقت في هذا المشروع، وكل الجهود الآن للانتهاء من هذا المشروع، لتشغيل هذا الخط قبل موسم الصيف.



وتابع أهل: "الجهود المركزة الآن هو أن يتم الانتهاء من هذا الخط مع بداية موسم الصيف الحقيقية مع نهاية شهر رمضان، وذلك سيتم تشغيل كل المحطات على شاطئ البحر على الكهرباء على مدار الساعة، حيث يكون هناك مصدران للكهرباء، محطة الكهرباء، والمصدر الآخر من الجانب الإسرائيلي، ويتم توفير الكهرباء على مدار الساعة إلا إذا حصلت ظروف خارجة عن الجميع".



وشدد على أن هذا الخط، سوف يقضي تماماً على مشكلة التلوث إذا قدر له أن يعمل في الوقت المناسب.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانتحدّث مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، م. رمزي أهل، اليوم السبت، عن التمويل القطري، الذي حصلت عليه البلدية وشركة توزيع الكهرباء، لتغذية محطات الصرف الصحي بالطاقة الكهربائية، منعاً لحدوث تلوث مياه شاطئ البحر.وقال أهل في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن على رأس أولوياتنا محاولة القضاء على مشكلة التلوث في البحر، ونأمل أن يتحقق ذلك، وبلدية غزة تسعى بكل طاقاتها لتشغيل كافة محطات البحر على مدار الساعة، والتحدي الكبير هو قطع التيار الكهربائي الذي عانى منه قطاع غزة الصيف الماضي".وتابع: "التحدي الأكبر هو كيف نوصل مياه الصرف الصحي لمحطات المعالجة، والعائق الأساسي، أن ذلك يحتاج لكمية كبيرة من السولار لتشغيل المحطات في ظل قطع التيار الكهربائي الذي كان يلازمنا خلال الصيف الماضي، تصل إلى 20 ساعة قطع".وأكد أهل أنه في هذا الاتجاه، كان هناك عمل متوازٍ بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء؛ للحصول على تمويل لخط ضغط عالٍ لتشعيل محطات الكهرباء، التي تقع على شاطئ البحر".وأضاف مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة: "نجحنا في الحصول على التمويل نحن وشركة الكهرباء، وهو مخصص لشركة الكهرباء لخدمة محطات الصرف الصحي الواقعة في بلدية غزة، وهي حوالي خمس محطات صرف صحي رئيسية، مطلوب أن تعمل على مدرار الساعة".